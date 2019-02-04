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04.02.19 06:39
Погибшего амурского тигра нашли у дороги в Хабаровском крае
"Тело нашли 3 февраля в районе поселка Сита. В настоящее время на месте работают сотрудники комитета Минприроды и полицейские. Тело хищника доставлено в районный отдел полиции для дальнейшей перевозки в Центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии на экспертизу", - сказал представитель Минприроды.
По информации ведомства, останки тигра были запорошены снегом. Самец возрастом около 4-5 лет, был сильно истощен. Внешних признаков насильственной смерти нет.
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