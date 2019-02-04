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Энергетики сообщили об аресте счетов Дальнегорского ГОКа в нескольких банках из-за долгов

© РИА Новости. Максим Богодвид
4 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в группу "РусГидро") направило исполнительные листы на общую сумму 210 млн рублей в Федеральную службу судебных приставов по Приморскому краю для принудительного взыскания с ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (Приморский край) задолженности за потребленную электроэнергию, пени и госпошлины.

"В результате чего возбуждено исполнительное производство и наложен арест на расчетные счета горно-обогатительного комбината, находящиеся в трех банках. Теперь все поступающие на них денежные средства будут автоматически списываться и поступать в ДЭК в счет оплаты накопленных долгов", - сообщает пресс-служба ДЭК.

На сегодняшний день размер долга градообразующего предприятия города Дальнегорска, выпускающего боросодержащую продукцию, перед энергетиками достиг 280 млн рублей.

По данным ДЭК, последняя оплата поступила в ноябре 2018 года за электроэнергию, потребленную в декабре 2017 года.

"Ежемесячно объем начислений по договору купли-продажи без учета составляющей на передачу электроэнергии составляют порядка 29-30 млн рублей. Руководство Дальнегорского ГОКа ссылается на отсутствие денежных средств на оплату потребленной электроэнергии при том, что комбинат продолжает выпускать и реализовывать боросодержащую продукцию", - отмечается в сообщении.

Кроме ареста счетов судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест и на имущество предприятия.

"Учитывая критический объем неплатежей и отсутствие плана погашения задолженности, энергокомпания будет принимать весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством, с целью получения денежных средств за отпущенные ресурсы. ПАО "ДЭК" не имеет возможности кредитовать недобросовестных потребителей. Долги таких крупных потребителей приводят к нехватке оборотных средств и затрудняют расчеты с сетевыми и генерирующими предприятиями", - поясняет ДЭК.

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