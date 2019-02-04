Почти 500 судов отремонтировали на верфях Приморья в 2018 году

04.02.19 06:47

© РИА Новости. Алексей Даничев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - 487 судов различного назначения были отремонтированы на верфях Приморского края в 2018 году, говорится в сообщении регионального департамента промышленности.

Работы были проведены на шести профильных предприятиях: Находкинском, Славянском, Ливадийском, Приморском межколхозном судоремонтных заводах, а также в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" и ООО "Корвет".

В сообщении отмечается, что в настоящий момент администрация Приморского края готовит предложения в адрес правительства России, направленные на поддержку судоремонтных и судостроительных предприятий региона.

По словам вице-губернатора Приморья Александра Костенко, в планах руководства края -активизировать развитие отрасли.

"У нас есть соответствующее поручение и есть варианты его решения", - приводит слова замглавы региона пресс-служба администрации Приморья.