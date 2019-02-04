Власти Южно-Сахалинска проводят проверку по скандальному видео с отсыпкой снега на выезде из аэропорта

04.02.19 06:59

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэрия Южно-Сахалинска проводит проверку по скандальному видео, которое появилось в минувшие выходные дни в соцсетях, о том, как рабочие с помощью тяжелой техники отсыпают чистым снегом территорию возле стелы с надписью "Южно-Сахалинск" на выезде из аэропорта.

Автор видео за кадром говорит, что "такого даже в армии не увидишь". Местные жители связывают это с тем, что таким образом власти пытаются приукрасить город к начавшемуся прибытию спортсменов к международным зимним играм "Дети Азии", которые 8 февраля стартуют в Южно-Сахалинске.

"Оперативно на место выехали специалисты отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска. Факт складирования подтвердился в ходе проведенного осмотра", - сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

"По выявленному факту нарушения требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог администрацией города Южно-Сахалинска, будет принято решение в соответствии с законом Сахалинской области об административной ответственности. Сейчас идет установление круга причастных к нарушению лиц", - отмечает пресс-служба.

Она просит горожан, располагающих какой-либо дополнительной информацией, например, о номерах транспортных средств, сообщить в административную комиссию города.