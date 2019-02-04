Пассажирские автобусы отменяют в Алтайском крае из-за тридцатипятиградусного мороза

04.02.19 07:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка 40 пассажирских автобусов не вышли в рейсы в понедельник в Барнауле (Алтайский край) из-за сильных морозов, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе автовокзала Барнаула.

"Из-за аномальных морозов отменены рейсы по 37 направлениям, в том числе до Томска, Рубцовска, Новосибирска. Рейсы будут возобновлены при стабилизации погодных условий", - сказали в справочной службе.

Там отметили, что рейсы отменяются не только из-за технических неисправностей в условиях морозов, но и для безопасности жителей во время дальних поездок.