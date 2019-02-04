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04.02.19 07:49
Более 15 домов в Абакане остались без воды из-за прорыва трубы
"С 05:00 (1:00 мск) были отключены от потребления холодной воды жители почти 16 многоквартирных жилых домов. На перекрестке улиц Ломоносова - Аскизская из-за порыва на трубопроводе холодного водоснабжения происходит излив воды на проезжую часть дороги", - говорится в релизе.
В месте подтопления дороги аварийщики вскроют грунт на глубину до трех метров, чтобы определить причину аварии. Дорога из-за испарения воды и снижения видимости перекрыта, на месте дежурят наряды ГИБДД.
Также сообщается, что подача воды будет возобновлена после ремонта, до этого УК переведут подачу горячей воды на обратный трубопровод, что позволит быстрее остужать горячую воду и пользоваться ей в отсутствие холодной.
По данным гидрометцентра, на 5:00 температура воздуха в Абакане составляла около 30 градусов мороза.
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