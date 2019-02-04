Карантин по ОРВИ и гриппу отменили в школах Тюмени и Ишима

04.02.19 08:40

© РИА Новости. Олег Смыслов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В двух городах Тюменской области с 4 февраля возобновился учебный процесс после карантина, введенного в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В частности, карантин отменен в Тюмени и Ишиме, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в городских администрациях.

Между тем, в трех городах региона - Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске - школы пока закрыты.

Ранее сообщалось, что из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах Тюмени с 23 января были временны отменены занятия, а на минувшей неделе карантин был объявлен в школах Ишима, Тобольска, Ззаводоуковска и Ялуторовска.