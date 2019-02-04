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04.02.19 08:49

Следователи выясняют обстоятельства смерти рэпера Децла

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти рэп-исполнителя Децла в Ижевске, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-службе управления в воскресенье.

"По факту смерти проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование" - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что музыкант умер около полуночи в кафе Posh в центре Ижевска.

"Проводится полное и объективное установление обстоятельств", - добавил представитель управления СКР по Удмуртии.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что тело рэп-исполнителя было обнаружено в курилке. Он отметил, что телесных повреждений на теле нет, точную причину смерти должно установить вскрытие.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.

К.Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.

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