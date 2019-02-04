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04.02.19 08:57
Девять авиарейсов и 50 междугородних автобусных маршрутов из Красноярска отменены или задержаны из-за морозов
По данным онлайн-табло аэропорта, семь самолетов не вылетели из Красноярска в северные районы края. Вылет еще двух авиалайнеров в Москву и Новосибирск задержан.
Задерживается и прилет в Красноярск девяти рейсов из районов края, а также из Новосибирска и Норильска.
Ранее сообщалось, что вылет и отмена авиарейсов из аэропорта "Красноярск" произошла из-за сильных морозов. Самолет "Аэрофлота", летевший в Красноярск из Москвы, сел в Новосибирске из-за погоды в красноярском аэропорту - утром там было минус 43 градуса.
Также из-за морозов отменены около 50-ти междугородных автобусных маршрутов из Красноярска в разные районы края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в отделе пассажирских перевозок междугородного автовокзала.
"Сейчас у нас отменены около 50 рейсов из 220, которые совершаются в среднем за день", - сказал собеседник агентства.
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