Девять авиарейсов и 50 междугородних автобусных маршрутов из Красноярска отменены или задержаны из-за морозов

04.02.19 08:57

© РИА Новости. Яков Андреев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Пять авиарейсов из Красноярска края отменены, вылет еще пяти - задерживается.

По данным онлайн-табло аэропорта, семь самолетов не вылетели из Красноярска в северные районы края. Вылет еще двух авиалайнеров в Москву и Новосибирск задержан.

Задерживается и прилет в Красноярск девяти рейсов из районов края, а также из Новосибирска и Норильска.

Ранее сообщалось, что вылет и отмена авиарейсов из аэропорта "Красноярск" произошла из-за сильных морозов. Самолет "Аэрофлота", летевший в Красноярск из Москвы, сел в Новосибирске из-за погоды в красноярском аэропорту - утром там было минус 43 градуса.

Также из-за морозов отменены около 50-ти междугородных автобусных маршрутов из Красноярска в разные районы края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в отделе пассажирских перевозок междугородного автовокзала.

"Сейчас у нас отменены около 50 рейсов из 220, которые совершаются в среднем за день", - сказал собеседник агентства.