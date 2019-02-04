Сорокаградусные морозы ожидают на Урале

04.02.19 09:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Аномально холодная погода ожидается в нескольких регионах Уральского федерального округа.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в Свердловской, Курганской и Челябинской областях в течение недели температура воздуха будет опускаться ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Так, с 4 по 6 февраля в этих трех уральских территориях ожидается до минус 40 градусов. Днем температура воздуха составит около 25-30 градусов мороза.

Также аномально холодно будет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие дни температура воздуха ночью будет на уровне минус 36-41 градус, в восточных районах столбик термометра опустится до 43-48 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 27-32 градусов, местами 40-градусные морозы сохранятся.