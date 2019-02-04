Три человека погибли в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Владимиром

04.02.19 09:35

© РИА Новости. Андрей Стенин

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло ночью понедельника на 214 км автодороги ФАД М-7 "Волга" под Владимиром, сообщает ГУ МЧС по региону.

В результате ДТП погибли три человека - пассажиры микроавтобуса. Еще шестеро - водитель и пять пассажиров-мужчин - госпитализированы с травмами.

Микроавтобус следовал по маршруту Чебоксары - Москва, частный рейс. В нем находилось 15 человек.

По предварительной информации, водитель "КАМАЗа 5490" с полуприцепом не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы движения. Ехавший сзади микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком и опрокинулся.

В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено.