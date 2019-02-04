Опрокидывание автобуса с детьми в Калужской области не связано с дорожными условиями

04.02.19 09:40

© РИА Новости. СК РФ

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Состояние дороги не стало причиной опрокидывания автобуса с детьми в воскресенье в Калужской области, заявил губернатор региона Анатолий Артамонов на заседании регионального правительства в понедельник, передал корреспондент "Интерфакса" с совещания.

"Дорожникам необходимо внимательно следить за состоянием дорог, хотя это не явилось причиной, как показывают предварительные результаты расследования", - отметил А.Артамонов.

Губернатор поручил сотрудникам полиции и ГИБДД проанализировать трагедию и сделать выводы. А.Артамонов предложил дополнительно ужесточить ответственность всех сторон за перевозки детей в регионе.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Константин Баранов на заседании регионального правительства в понедельник.

"На сегодняшнее утро 13 человек на стационарном лечении, их состояние средней тяжести, ухудшений состояния за ночь не произошло", - передал из зала заседания слова К.Баранова корреспондент "Интерфакса".

Министр также отметил, что четверых детей отпустили на ночь в гостиницы вместе с родителями. Состояние их здоровья тоже не ухудшилось.

Как подчеркнул К.Баранов, в области имеются все необходимые медикаменты и оборудование.

Также он сообщил, что семь человек, которые погибли в ДТП, скончались на месте аварии еще до приезда "скорой", и медики только констатировали их смерть.

Как сообщалось ранее, автобус, перевозивший детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". За медпомощью обратилось 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых. В результате ДТП погибли семь человек - три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины 30, 31, 36 и 54 лет.