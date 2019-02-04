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04.02.19 10:27

Археологи нашли в Ингушетии древнейшую систему ирригации

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - В ходе раскопок на Гамурзиевском городище в Ингушетии обнаружены сооружения, свидетельствующие о наличии развитой системы искусственного орошения и подвода воды у предков ингушей в первом тысячелетии до нашей эры , сообщили агентству "Интерфакс-Юг" директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев.

"В процессе раскопок городища мы впервые открыли систему ирригации. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что, по крайней мере, в первом тысячелетии до нашей эры на этой территории была развита система искусственного орошения и подвода воды", - сказал Б.Атабиев.

По данным археолога, площадь городища составляет несколько десятков гектаров. Предки ингушей в своих работах по орошению использовали максимальную площадь, которую занимает поселение.

"С одной стороны, это был оборонительный ров, который препятствовал проникновению неприятеля на территорию городища, и в тоже время - средство доставки воды. С правой стороны идет канал, по нему попадала вода, забор был на несколько километров выше по рельефу. По мере того, как вода протекала, она заполняла глиняные цистерны. Каждый житель, пройдя буквально 15-20 метров, мог взять воду", - пояснил директор Института археологии Кавказа.

При этом он отметил, что климатические условия тогда, судя по всему, были приблизительно такие же, как и сейчас. То есть был недостаток влаги, необходимой для того, чтобы заниматься земледелием.

"Поэтому наши древние предки были вынуждены еще 2 тыс. лет назад задуматься над созданием системы мелиорации и ирригации ", - добавил Б.Атабиев.

По словам исследователя, жизнь на древнем Гамурзиевском городище, время бытования которого охватывает все первое тысячелетие нашей эры, была прекращена после нашествия тюрко-монгольский военачальника и завоеватель Тамерлана.

Свидетельством тому служат многочисленные погребения, которые были обнаружены археологами.

Большое количество жителей городища были убиты и погребены прямо в ямах и жилищах.

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