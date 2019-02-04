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04.02.19 11:01
Россия отреагирует на угрозы, возникающие с выходом США из ДРСМД - Лавров
"Мы не стремимся к гонке вооружений, которая была характерна для эпохи холодной войны, это президент (В.Путин - ИФ) очень четко сказал", - сказал он, выступая в понедельник перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.
"Мы будем реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются выходом США из ДРСМД в результате их планов создания ядерных боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех экспертов и России, и других стран, будет резко понижать порог применения ядерного оружия, будет повышать риски возникновения ядерного конфликта", - отметил министр.
Вместе с тем С.Лавров отметил, что, по его мнению, с выходом США из ДРСМД "о новой холодной войне речи не идёт".
В минувшую субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны С.Лавровым и Сергеем Шойгу.
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с С.Лавровым и С.Шойгу.
"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
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