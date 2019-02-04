На муниципальных маршрутах Брянска введена безналичная система оплаты проезда

04.02.19 11:02

Фото городской администрации Брянска

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Кондукторы на муниципальных маршрутах общественного транспорта в Брянске 1 февраля вышли на линию с электронными терминалами, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что оборудование для безналичной оплаты настроено в 250 единицах транспорта, принадлежащих МУП "Брянское троллейбусное управление" и МУ "Брянское городской пассажирское автотранспортное предприятие".

"Плату за проезд по-прежнему принимает кондуктор либо водитель, в случае, если кондуктор на маршруте не работает. У них есть терминал, принимающий оплату с карты. После касания терминала картой он выдаёт чек, который заменяет старые бумажные билеты", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что чек вместо старого билета выдается и за оплату проезда наличными деньгами - такая оплата сохранится и в будущем.

"Стоимость проезда, как за наличные, так и по банковским картам остаётся 18 рублей за поездку",- отмечается в пресс-релизе.

С 7 февраля горожане смогут приобрести Единую транспортную карту, которую будут распространять в отделениях Сбербанка РФ. При оформлении необходимо будет предъявить паспорт и внести компенсационный сбор в размере 100 рублей. После чего на карту можно будет зачислить сумму от 18 рублей и выше.

Пресс-служба мэрии добавляет, что традиционные бумажные проездные для всех категорий пассажиров будут действовать ещё в течение двух месяцев. Поэтапный переход на электронный проездной начнёт осуществляться с 1 марта.