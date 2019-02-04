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Мосгорсуд 7 февраля рассмотрит жалобу на арест сенатора Арашукова

© РИА Новости. Илья Питалев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Жалоба на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, будет рассмотрена в Мосгорсуде на этой неделе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова Р.Р. назначено на 10:00 мск 7 февраля", - сказала она.

Она также отметила, что в суде зарегистрированы апелляционные жалобы на аресты отца и брата сенатора - Рауля и Руслана Арашуковых.

"Дата рассмотрения данных жалоб в настоящее время не назначена", - сказала пресс-секретарь.

В жалобах защита просит Мосгорсуд отменить решения о заключении обвиняемых под стражу и избрать в отношении них новую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину Р.Арашуков не признает.

Сенатор был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество. Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.

1 февраля Басманный суд отправил в СИЗО седьмого фигуранта дела - исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, подозреваемого в причастности к многомиллиардному хищению газа. Он также отвергает все обвинения в свой адрес.

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