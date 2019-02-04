|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.19 11:03
Мосгорсуд 7 февраля рассмотрит жалобу на арест сенатора Арашукова
"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова Р.Р. назначено на 10:00 мск 7 февраля", - сказала она.
Она также отметила, что в суде зарегистрированы апелляционные жалобы на аресты отца и брата сенатора - Рауля и Руслана Арашуковых.
"Дата рассмотрения данных жалоб в настоящее время не назначена", - сказала пресс-секретарь.
В жалобах защита просит Мосгорсуд отменить решения о заключении обвиняемых под стражу и избрать в отношении них новую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину Р.Арашуков не признает.
Сенатор был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства А.Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.
Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество. Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.
В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.
1 февраля Басманный суд отправил в СИЗО седьмого фигуранта дела - исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, подозреваемого в причастности к многомиллиардному хищению газа. Он также отвергает все обвинения в свой адрес.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket