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04.02.19 11:13

Росавтодор согласовал программы деятельности регионов по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги"

© РИА Новости. Алексей Куденко
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Росавтодор согласовал паспорта региональных проектов для выполнения целевых показателей федеральных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящих в состав нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как говорится в сообщении ведомства, подготовка региональных проектов велась субъектами РФ совместно с Росавтодором, подведомственными ему федеральными казенными учреждениями (ФКУ) и при методической поддержке ведомства.

Таким образом, завершился этап подготовки к старту национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", реализацией которого руководит Минтранс РФ.

Очное рассмотрение данных проектов началось в ноябре 2018 года. Росавтодор провел встречи с представителями проектных групп каждой территории, в ходе которых прошло обсуждение наиболее сложных для субъектов вопросов в рамках подготовительного этапа, были даны рекомендации и замечания. Доработка региональных паспортов велась также при консультативной помощи специалистов Росавтодора. В агентстве также прошли совещания с участием субъектов и руководителей подведомственных ФКУ, где были поставлены первоочередные задачи и еще раз обозначены сроки завершения процесса согласования.

В нацпроекте принимают участие 83 субъекта РФ и 104 городских агломерации в их составе, в том числе 38 агломераций, которые в течение 2017-2018 гг. реализовывали приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги".

В Росавтодоре отмечают, что среди задач федеральных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта - увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% (на конец 2017 года) до 50,9%, что составит порядка 260,5 тыс. км; снижение количества мест концентрации ДТП вдвое по сравнению с 2017 годом, доведение показателя протяженности дорог городских агломераций в нормативе к 2024 году до 85%, снижение доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки на 10% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности дорог, в том числе за счет размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля на региональной дорожной сети (АПВГК), внедрения интеллектуальных транспортных систем, расширения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Также будет создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов. В 2024 году планируется увеличить долю контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих их использование, до 80%.

Следующим шагом для регионов станет заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Финансирование программ дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета в рамках нацпроекта в 2019 году составит порядка 111,2 млрд рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

Как напоминают в ведомстве, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пришел на смену приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги", который реализовывался в 38 городских агломерациях 36 субъектов в 2017 -2018 гг. В национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" входят четыре федеральных проекта, два из которых под эгидой Минтранса России: "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Два других проекта "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России" курируют МВД России и Минобороны РФ соответственно. Срок реализации - 2019-2024 гг.

Общая протяженность региональной дорожной сети составляет более 511 тыс. км, из них по данным на конец 2017 года нормативу соответствуют 220 тыс. км, или 43,1%.

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