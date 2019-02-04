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04.02.19 11:19

Тела участников группы Дятлова могут эксгумировать

© РИА Новости. Павел Лисицын
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Тела погибших на перевале Дятлова могут быть эксгумированы, если это будет необходимо для экспертизы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

"Перед экспертами мы будем назначать специальную медицинскую экспертизу. Если экспертам необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками (погибших для получения согласия на эксгумацию - ИФ)", - сказал прокурор на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

"Здесь мы опираемся на мнение экспертов. Если им этого не нужно будет, вопрос ставить не будем", - добавил он.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.

В марте планируется вылет на место трагедии группы прокуроров, которые намерены установить точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.

Запланированный 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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