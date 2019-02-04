Порядка 500 детей-сирот получат квартиры в Волгоградской области в 2019 году

04.02.19 11:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Волгоградская область в 2019 году направит более 630 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба губернатора региона в понедельник.

"Порядка 500 детей-сирот будут обеспечены благоустроенными квадратными метрами в 2019 году. Объем средств, предусмотренный на эти цели, превысил 630 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное финансирование обеспечила федеральная поддержка - соответствующее соглашение подписано с министерством просвещения России. Объем федеральной и региональной поддержки по этому соглашению составит более 190 млн рублей, что позволит стать новоселами 175 детям-сиротам.

Кроме того, в текущем году на реализацию жилищных прав детей-сирот из бюджета области запланировано выделить еще 443 млн рублей. Они будут направлены на завершение строящихся многоквартирных домов и приобретение готового жилья.