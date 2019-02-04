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04.02.19 11:43
Метеорологи предупредили москвичей о сильной гололедице во вторник и среду
"Сейчас очень теплая погода - от плюс 1 до плюс 3 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью будет около нуля, туман. Однако завтра с 9:00 до 12:00 начнется понижение температуры. А к вечеру в отдельных районах Москвы столбики термометров опустятся от -5 до -10 градусов. И здесь за счет подмерзания растаявшей влаги ожидается сильная гололедица", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.
По словам метеоролога, скольжение начнет уменьшаться лишь после осадков, которые пройдут во второй половине дня среды и продолжатся в ночь на четверг.
"Это сгладит гололедицу, припорошит, прикроет лед", - сказал Р.Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что ситуация будет особенно опасной на дорогах и тротуарах, и призвал автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными.
Ранее сообщалось, что во вторник Москва окажется под влиянием сибирского антициклона, который вызовет резкое понижение температуры на всей европейской территории России. В столице температурный режим придет в норму - оттепель прекратится.
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