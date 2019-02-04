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04.02.19 11:57

Комиссия Минобороны устанавливает источник заражения эхинококкозом ульяновских курсантов

© РИА Новости. Игорь Зарембо
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Источник заражения эхинококкозом в Ульяновском суворовском училище пока устанавливается, но угрозы распространения заболевания нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского СВУ, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет", - заявили в Минобороны.

"Комиссия Минобороны России совместно со специалистами госсанэпидемнадзора и регионального министерства здравоохранения устанавливают источник заражения", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что заболевание не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются переносчиками и не опасны для окружающих.

"Все воспитанники УСВУ находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме, амбулаторно. Суворовцы будут находится под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, 28 января 2019 года по результатам флюорографического обследования в рамках ежегодной плановой диспансеризации у пяти воспитанников были выявлены признаки начальной формы паразитарного заболевания. После этого немедленно была организована работа межведомственной комиссии с участием специалистов Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ, Госсанэпидемнадзора, регионального Минздрава и ведущих специалистов военно-медицинской академии им. Кирова.

"В училище проведен полный комплекс диагностических мероприятий всего личного состава училища. По результатам углубленного обследования всего личного состава заболевание в начальной форме подтверждено у 26 воспитанников. Все они учащиеся старших классов", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

По данным Минздрава Ульяновской области, диагноз подтвержден у 26 курсантов.

В ведомстве сообщали, что всего обследовано более 400 воспитанников училища. До 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

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