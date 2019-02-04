|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.19 11:57
Комиссия Минобороны устанавливает источник заражения эхинококкозом ульяновских курсантов
"Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского СВУ, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет", - заявили в Минобороны.
"Комиссия Минобороны России совместно со специалистами госсанэпидемнадзора и регионального министерства здравоохранения устанавливают источник заражения", - подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны пояснили, что заболевание не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются переносчиками и не опасны для окружающих.
"Все воспитанники УСВУ находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме, амбулаторно. Суворовцы будут находится под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", - сказали в министерстве.
По данным ведомства, 28 января 2019 года по результатам флюорографического обследования в рамках ежегодной плановой диспансеризации у пяти воспитанников были выявлены признаки начальной формы паразитарного заболевания. После этого немедленно была организована работа межведомственной комиссии с участием специалистов Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ, Госсанэпидемнадзора, регионального Минздрава и ведущих специалистов военно-медицинской академии им. Кирова.
"В училище проведен полный комплекс диагностических мероприятий всего личного состава училища. По результатам углубленного обследования всего личного состава заболевание в начальной форме подтверждено у 26 воспитанников. Все они учащиеся старших классов", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.
По данным Минздрава Ульяновской области, диагноз подтвержден у 26 курсантов.
В ведомстве сообщали, что всего обследовано более 400 воспитанников училища. До 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек.
Эхинококкоз - паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket