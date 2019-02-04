В Карелии эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 84,5%

04.02.19 12:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти 10 тыс. человек обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа в Карелии за прошедшую неделю, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в понедельник.

"Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 84,5%. Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 37,7% (2 689 случаев)", - говорится в пресс-релизе.

В Петрозаводске за неделю заболели 5,2 тыс. человек, что выше эпидемического порога на 75,6%. Превышение также отмечается во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выросла на 48,8%.

"Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность финно-угорской школы Петрозаводска и 29 классов в карельской столице, Кондопоге, Костомукше. Закрыт детсад "Росинка" в городе Сортавала и 4 группы в детских учреждениях Медвежьегорска и Пудожа", - отмечает Роспотребнадзор.

При обследовании больных выявлены вирусы A(H3N2) и A(H1N1)09 - так называемые "гонконгский" и "свиной" грипп.