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04.02.19 12:03
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести человек - СКР
"В настоящее время обнаружено шесть тел погибших. Среди них тело несовершеннолетнего", - сказала Ю.Иванова в понедельник "Интерфаксу".
Между тем, информированный источник сообщил агентству, что в квартире, где были обнаружены еще два тела, проживала женщина с двумя сыновьями. Не исключено, что будет найдено тело второго ребенка, сказал собеседник агентства.
Ранее о четырех погибших в результате пожара, произошедшего в ночь на понедельник в доме по адресу Никитский бульвар, 12, сообщили в московском главке МЧС. Площадь пожара составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. Пожар потушен.
Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
По данным источников, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. Здание, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия.
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