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04.02.19 13:08
Кремль призывает рассматривать данные исследования о желании 40% молодых россиян уехать за границу в увязке с сопутствующими вопросами
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные соцопроса, проведенного "Левада-центром", которые касаются количества молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, желающих уехать за границу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме".
Касаясь самого показателя и вопроса о том, насколько он высок, Д.Песков отметил: "Это не такой высокий показатель".
Пресс-секретарь главы государства заметил, что, согласно результатам того же опроса, "там подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России".
"Поэтому все это относительно", - добавил он.
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