Кремль призывает рассматривать данные исследования о желании 40% молодых россиян уехать за границу в увязке с сопутствующими вопросами

04.02.19 13:08

© РИА Новости. Илья Питалев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что данные социологического опроса о желании 40% молодых россиян уехать за границу нельзя брать в отрыве от остальных вопросов.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные соцопроса, проведенного "Левада-центром", которые касаются количества молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, желающих уехать за границу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме".

Касаясь самого показателя и вопроса о том, насколько он высок, Д.Песков отметил: "Это не такой высокий показатель".

Пресс-секретарь главы государства заметил, что, согласно результатам того же опроса, "там подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России".

"Поэтому все это относительно", - добавил он.