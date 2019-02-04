Негосударственные пенсионные фонды будут производить выплаты по старым условиям

04.02.19 13:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Подпавшие под повышение пенсионного возраста россияне смогут получать негосударственную часть пенсии согласно прежним правилам и возрастным ограничениям, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма министерства труда и социальной защиты РФ.

"Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам - с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письма Минтруда (есть у "Известий") в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года", - говорится в публикации.

Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ведомство просили члены НАПФ, пишет издание. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для назначения личной пенсии должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в Пенсионном фонде России (ПФР). Теперь возраст начала выплат личных и государственных средств может не совпасть, уточняется в статье.

В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров. В ведомстве также заявили газете, что изучают возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям для договоров, заключенных и после 1 января 2019 года. Минтруд уже запросил позицию министерства финансов, министерства экономического развития и Центробанка РФ, чтобы оценить социально-экономические последствия такого шага.