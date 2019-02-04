Снег будет идти в Петербурге и Ленобласти почти всю неделю

04.02.19 13:07

© РИА Новости. Владимир Вяткин

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Осадки сохранятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в северной столице всю неделю будет идти небольшой и умеренный снег, перерыв в осадках ожидается только в ночь на вторник и в четверг. Днем в понедельник начнется похолодание, температура воздуха понизится до отрицательных значений. В начале недели ночью ожидается минус 3-5 градусов, днем - минус 1-3 градуса.

Самой холодной ночью на неделе в городе станет ночь четверга, когда температура воздуха понизится до минус 10-12 градусов, но уже днем потеплеет до минус 3-5 градусов, а в пятницу - до нуля - минус 2 градусов.

Небольшой и умеренный снег синоптики также прогнозируют в Ленинградской области. В ночь на вторник в регионе будет минус 4-9 градусов, местами похолодает до минус 12 градусов, но уже днем во вторник потеплеет до минус 1-6 градусов. В середине недели циклон будет находиться над Ленинградской областью, ожидается снег и температура воздуха от минус 1 до минус 6 градусов.

В четверг осадки временно прекратятся, и в регионе снова похолодает: до минус 8-13 градусов, а в отдельных районах до минус 15-17 градусов. Днем в четверг в Ленобласти потеплеет до минус 3-8 градусов. В пятницу в регион вернутся осадки, температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов, днем - от нуля до минус 5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.