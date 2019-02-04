Депутат гордумы Черкесска подозревается в сокрытии сведений о доходах в 108 млн рублей

04.02.19 13:11

© РИА Новости. Михаил Мордасов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства в части сокрытия сведений о счетах с многомиллионными доходами могут стать причиной досрочного прекращения полномочий депутата городской думы столицы Карачаево-Черкесии Алины Чикатуевой.

"Контрольным управлением главы КЧР в установленном порядке проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах за 2017 год, предоставленных депутатом думы муниципального образования города Черкесска А.Чикатуевой. В результате были установлены допущенные нарушения антикоррупционного законодательства", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник правового управления главы КЧР Александр Тлишев, представляющий региональные власти в этом деле.

В частности, по его словам, в справке о доходах А.Чикатуева не указала пять счетов, открытых в ПАО Сбербанк, и четыре счета в ПАО Связь-Банк.

"При этом сумма средств, поступивших на счета, открытые в Сбербанке и не указанные в декларации, за 2015-2017 год составила 108 млн 230 тыс. рублей", - уточнил А.Тлишев.

Он подчеркнул, что за подобные коррупционные правонарушения, допущенные А.Чикатуевой, действующим законодательством предусмотрен единственный вид ответственности - досрочное прекращение полномочий депутата.

"В связи с допущенными Чикатуевой коррупционными правонарушениями 26 декабря в горсуд Черкесска было подано административное исковое заявление о досрочном прекращении ее полномочий как депутата гордумы Черкесска", - сказал начальник правового управления главы КЧР.

Как сообщалось, городской суд Черкесска 14 февраля рассмотрит административное исковое заявление главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы региональной столицы А.Чикатуевой, подозреваемой в сокрытии сведений о своих доходах.

А.Чикатуева является депутатом гордумы Черкесска с сентября 2017 года от партии "Коммунисты России".

По итогам сентябрьских выборов 2017 года в думу Черкесска "Единая Россия" получила 23 мандата из 33, "Коммунисты России" - 4 мандата, КПРФ - 3, "Гражданская платформа" - 2 и ЛДПР - 1 мандат.