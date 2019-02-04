|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.19 13:12
Нормативы накопления ТБО для жителей Костромской области пересчитает спецкомиссия
Межведомственная комиссия создается в связи с обращениями граждан, которые, по мнению губернатора, вполне справедливо предъявляют претензии не только к качеству оказываемых региональными операторами услуг, но и к тем нормативам, которые были установлены для расчёта стоимости этих услуг.
"Я абсолютно разделяю претензии земляков. Явно, что установленные нормативы накопления ТБО не соответствуют реальной ситуации. Требую детально разобраться в этом вопросе, особое внимание обратите на сельскую местность", - отметил глава региона.
С.Ситников подчеркнул, что главной задачей комиссии станет анализ всех принятых ранее нормативов и проведение замеров объёмов накопления ТКО. Особое внимание необходимо обратить на структуру объёмов накопления.
Комиссия представит выводы через месяц.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket