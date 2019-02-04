Нормативы накопления ТБО для жителей Костромской области пересчитает спецкомиссия

04.02.19 13:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова будет создана специальная комиссия, которая пересчитает нормативы накопления ТБО для граждан в регионе, сообщает пресс-служба главы области.

Межведомственная комиссия создается в связи с обращениями граждан, которые, по мнению губернатора, вполне справедливо предъявляют претензии не только к качеству оказываемых региональными операторами услуг, но и к тем нормативам, которые были установлены для расчёта стоимости этих услуг.

"Я абсолютно разделяю претензии земляков. Явно, что установленные нормативы накопления ТБО не соответствуют реальной ситуации. Требую детально разобраться в этом вопросе, особое внимание обратите на сельскую местность", - отметил глава региона.

С.Ситников подчеркнул, что главной задачей комиссии станет анализ всех принятых ранее нормативов и проведение замеров объёмов накопления ТКО. Особое внимание необходимо обратить на структуру объёмов накопления.

Комиссия представит выводы через месяц.