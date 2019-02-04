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04.02.19 13:45

Ракетно-космическая отрасль РФ завершила 2018 год с прибылью около 2 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Фомичев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" и организации ракетно-космической отрасли предварительно оценили чистую прибыль по итогам 2018 года почти в 2 млрд рублей против убытков годом ранее.

Как следует из материалов к встрече главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным, оценка чистой прибыли по итогам 2018 года составляет 1,9 млрд рублей. В то время как по итогам 2017 года госкорпорация получила чистый убыток 16 млрд рублей.

При этом в 2019 году "Роскосмос" и организации отрасли рассчитывают увеличить чистую прибыль почти в четыре раза - до 7,5 млрд рублей.

Госкорпорация и организации отрасли предварительно оценили консолидированную выручку по итогам 2018 года в 387,2 млрд рублей, что на 27,2% выше по сравнению с 2017 годом.

По итогам 2019 года госкорпорация и организации отрасли рассчитывают увеличить консолидированную выручку на 15% - до 445,5 млрд рублей.

При этом оценка выручки от заказов Минобороны в 2018 году составляет 139,6 млрд рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2017 годом. По итогам 2019 года выручка может увеличиться на 11,74% - до 156 млрд рублей.

Оценка выручки "Роскосмоса" по линии Федеральной космической программы и профильной ФЦП по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,36% - до 102,7 млрд рублей. По итогам 2019 года планируется увеличить ее еще на 16,9% - до 120,1 млрд рублей.

Тем временем, госкорпорация и предприятия отрасли сократили предварительную оценку внебюджетной выручки на внешнем рынке по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом на 18,5% - до 66,4 млрд рублей. По итогам 2019 года она также может сократиться еще на 15,8% - до 55,9 млрд рублей.

Оценка внебюджетной выручки на внутреннем рынке, увеличилась на 8,19% - 31,7 млрд рублей. По итогам 2019 года ее планируется нарастить еще почти в полтора раза - до 47,3 млрд рублей.

Между тем, дебиторская задолженность за четвертый квартал снизилась на 10 млрд рублей. По итогам 2019 года предполагается снизить ее еще на 10 млрд рублей.

Снижены остатки на казначейских счетах организаций за второе полугодие 2018 года на 6 млрд руб. В 2019 году планируется снизить остатки в 1,5 раза, не менее чем на 20 млрд руб.

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