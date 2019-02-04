Около 21 млрд рублей выделят 22 регионам РФ на развитие туристических кластеров - Медведев

04.02.19 14:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство России выделит порядка 21 млрд рублей на создание туристических кластеров в 22 регионах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства, согласно которому мы направим субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры, туристических кластеров в 22 регионах. Всего на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете около 21 млрд рублей на этот года и последующие два года", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что благодаря этим средствам в 24 кластерах должны появиться новые комфортные гостиницы, кемпинги, кафе и пункты проката.

"Конечно, региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны туристам", - отметил премьер.

"Словом, привести их в нормальный цивилизованный вид, чтобы у наших людей и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать", - добавил он.