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04.02.19 14:35

Правительство РФ выделило на программу развития Крыма 310 млрд до 2021 года - Медведев

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в рамках госпрограммы по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года, на которую будет потрачено 310 млрд рублей из бюджета, ставит перед собой цель достичь удвоения ВРП региона к 2022 году по сравнению с 2015 годом.

"На 2019 и ближайшие три года в общей сложности (предусмотрено из бюджета - ИФ) почти 310 млрд рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году. Нужно добиться конкретных результатов", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, "речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией, а здесь уже многое сделано, ну и о создании социальной инфраструктуры".

"Я утвердил государственную программу по развитию республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Этот документ охватывает весь комплекс задач, которые нужно решить для развития полуострова, но в него вошла и федеральная целевая программа, которая на полуострове реализуется уже с 2015 года, то есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но, тем не менее, здесь также расставлены акценты. И -самое главное - деньги в бюджете на эти цели заложены", - сказал глава кабмина.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что в госпрограмму, которая только что была утверждена, вошла обновлённая ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года"

"Если говорить о промежуточных перспективах и задачах, в том числе, развития Крыма, с 2015 года валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55%, Севастополя - на 66%. К 22 году ставится задача удвоения валового регионального продукта по тем целевым показателям, которые предусмотрены программой. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения уже увеличился в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе. К 2022 году он должен увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз", - сказал Д.Козак.

"Госпрограмма вобрала в себя и другие мероприятия, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя, которые реализовывались во внепрограммном режиме. Это, прежде всего, развитие свободной экономической зоны, это создание благоприятных условий для развития предпринимательства в целом, привлечение внебюджетных источников финансирования, развитие туристического потенциала республики Крым и Севастополя", - пояснил Д.Козак.

По его словам, основными направлениями госпрограммы и ФЦП является преодоление инфраструктурного отставания этих регионов от остальной России.

"Основными направлениями является развитие, прежде всего, транспортного комплекса, развитие энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры и водообеспечения. На эти цели - на транспорт - направляется 55% финансирования, 12% - на развитие социальной инфраструктуры, 10% - энергетика и 9% - инженерная инфраструктура", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что на сегодняшний день в рамках свободной экономической зоны - несмотря на все внешние ограничения, санкции, которые вводятся в отношении инвесторов на территории республики Крым, - работает 1700 резидентов с обязательствами по инвестициям в 75 млрд рублей и созданием 45 тыс. новых рабочих мест.

"На сегодняшний день уже реализованы проекты на 45 млрд рублей и 30 тысяч новых рабочих мест создано в республике Крым", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что властями утвержден график вовлечения в хозяйственный оборот земель и ряд объектов государственной и муниципальной собственности.

"Мы следим за его соблюдением, чтобы одновременно с планами по снятию инфраструктурных ограничений появлялись частные инвесторы, которые должны будут вкладывать в соответствующие земли", - сказал Д.Козак.

"Я думаю, что к 2022 году мы достигнем высоких результатов: и Крым и Севастополь должны выравняться с точки зрения социально экономического развития со среднероссийскими показателями а также с соседними регионами. Чтобы люди здесь жили не хуже, чем в соседних регионах", - сказал вице-премьер.

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