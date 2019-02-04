Задержана глава комитета по управлению имуществом Саратова

04.02.19 14:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы задержали председателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Саратова, подозреваемую в должностном преступлении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

Глава КУИ является вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Саратова "при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности", говорится в сообщении.

В ходе следствия ранее был арестован начальник отдела муниципального контроля комитета по имуществу по обвинению в получении взяток, сообщается на сайте областной прокуратуры.

В настоящее время в суде находятся иски прокуратуры о возврате земельных участков, которые фактически выбили из муниципальной собственности, а могли быть проданы на торгах и пополнить местный бюджет.

Из открытых источников известно, что главой КУИ Саратова является Елена Салева.