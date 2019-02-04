Судоверфь "Вымпел" получила в аренду производственную площадку в Севастополе

04.02.19 15:20

© РИА Новости. Олег Смыслов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Севастополя в понедельник одобрили предоставление АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (Рыбинск, Ярославская область, входит в концерн "Калашников") в аренду производственной площадки, сообщила пресс-служба правительства города.

"На прошлой неделе мы получили соответствующее положительное заключение управления Федеральной антимонопольной службы по республике Крым и Севастополю. Основной задачей проекта является предоставление преференции и заключение соответствующего договора с судостроительным заводом "Вымпел", - цитирует пресс-служба директора городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина.

Имущество передается в аренду на 49 лет без проведения торгов. Стоимость аренды не уточняется.

Как уточнили "Интерфаксу" в департаменте по имущественным и земельным отношениям, в аренду предоставляются 11 объектов, в частности, достроечные набережные, здания насосной станции и компрессорной, инженерно-бытовой корпус.

В марте 2018 года губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и руководство верфи подписали "дорожную карту" по созданию в городе южной базы "Вымпела".

Генеральный директор "Вымпела" Олег Беляков тогда же отмечал, что верфь имеет в сервисе около 40 кораблей и очень нуждается в площадке на Черном море. На площадке "Вымпела" в Крыму планируется создать 100 рабочих мест и внедрить современные технологии судоремонта.

Судостроительное предприятие готово "предложить свою помощь Севастополю в рамках строительства маленьких пассажирских кораблей и другого флота для нужд города", добавил О.Беляков.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции, говорится на сайте предприятия.

С момента основания завода в 1930 году выпущено более 30 тыс. кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1,8 тыс. катеров были поставлены в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки.