Москва первой в РФ переходит на новые стандарты лечения рака - Собянин

04.02.19 15:47

© РИА Новости. Таисия Воронцова

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Москва первой из регионов России перейдет на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, сделав это на несколько лет раньше установленного законом срока, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

День борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается по всему миру 4 февраля, был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

В понедельник С.Собянин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетили Московскую городскую онкологическую больницу №62, где приняли участие в заседании круглого стола по вопросам развития онкологической службы столицы.

"Перед нами стоит задача перейти на новые клинические рекомендации Минздрава, которые определены нацпроектом и соответствующим федеральным законом. По закону на это полагается трехлетний период, но мы хотим провести эти изменения в этом году, начиная со второго квартала: в течение буквально нескольких месяцев обеспечить 100% доступность таргетной и иммунной терапии", - сказал С.Собянин.

Так, рекомендации будут применяться при лечении шести локализаций рака, на которые приходится около 80% всех онкологических диагнозов в Москве: рака молочной железы, предстательной железы, меланомы, рака почки, прямой кишки и рака легкого. Для финансирования закупок необходимого количества препаратов бюджетные расходы на лекарственную терапию онкологических больных увеличат в два раза.

"Конечно, мы сталкиваемся с большим количеством сложностей, связанных с тарификацией, и с точным диагнозом, с точными назначениями и с закупкой огромного количества персонифицированных лекарств. Это сложный процесс, нам предстоит перестроить всю закупочную деятельность, все подходы к оплате, но я надеюсь, что мы в течение нескольких месяцев обеспечим такой переход, и это будет первый регион в стране, который перейдет на новый стандарт клинической рекомендации", - отметил С.Собянин.

Мэр напомнил, что в столице уже сегодня создана система ранней диагностики заболеваний и ведения больного, в прошлом году была введена грантовая поддержка врачей, выявляющих рак на ранней стадии - за каждый диагноз таким специалистам выплачивается от 30 до 115 тысяч рублей.

По словам С.Собянина, в столице были в несколько раз увеличены тарифы на хирургическую помощь при онкозаболеваниях, а затраты на льготное обеспечение стали в пять раз больше, что позволило в два раза увеличить количество людей, получающих дополнительное лекарственное обеспечение.

"Мы постоянно работаем над снижением закупочной стоимости лекарств: не так давно мы заключили сделки, по которым большая часть онкологических препаратов будет производиться в Москве - в том числе, значительная часть импортных препаратов, которая раньше вообще не производилась у нас, и в среднем еще от полутора до двух раз нам удалось снизить стоимость этих препаратов", - подчеркнул С.Собянин.

Он заявил, что в ближайшие годы онкология станет одним из главных направлений столичного здравоохранения.

"У нас уже в этом году количество москвичей, которые старше 80 лет, - около 600 тысяч. Если в 2010 году их было около 100 тысяч, то через два-три года будет около миллиона. И это другие вызовы и другая доля онкозаболеваний, поэтому перестроить структуру очень важно", - заключил столичный градоначальник.