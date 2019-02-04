|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.19 16:23
В Псковской области вводится карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
По его словам, в регионе резко возросло количество заболевших. "Уже на 20,8% в области превышен уровень заболеваемости, в Пскове порог превышен на 39,4%. За неделю заболели 5,6 тыс. человек. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 33,5%", - рассказал начальник управления, добавив, что превышение порога наблюдается во всех возрастных группах региона.
В соответствии с готовящимся постановлением в Псковской области будут введены ограничительные мероприятия на объектах социальной сферы. В больницах будет ограничен допуск посетителей и приостановлены плановые операции. Также рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий.
А.Нестерук отметил, что работа школ из-за карантина остановлена не будет, пока посещаемость там хорошая.
В настоящее время в Псковской области закрыто на карантин 78 классов в 21 школе, а также 14 групп в пяти детских дошкольных учреждениях.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket