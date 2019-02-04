В Псковской области вводится карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

04.02.19 16:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по ОРВИ и гриппу вводится в Псковской области с 5 февраля, сообщил "Интерфаксу" начальник управления Роспотребнадзора Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, в регионе резко возросло количество заболевших. "Уже на 20,8% в области превышен уровень заболеваемости, в Пскове порог превышен на 39,4%. За неделю заболели 5,6 тыс. человек. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 33,5%", - рассказал начальник управления, добавив, что превышение порога наблюдается во всех возрастных группах региона.

В соответствии с готовящимся постановлением в Псковской области будут введены ограничительные мероприятия на объектах социальной сферы. В больницах будет ограничен допуск посетителей и приостановлены плановые операции. Также рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий.

А.Нестерук отметил, что работа школ из-за карантина остановлена не будет, пока посещаемость там хорошая.

В настоящее время в Псковской области закрыто на карантин 78 классов в 21 школе, а также 14 групп в пяти детских дошкольных учреждениях.