Рост ВВП РФ в 2018 году ускорился до 2,3%

04.02.19 16:27

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - ВВП РФ в 2018 году вырос на 2,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат

В 2017 году ВВП РФ вырос на 1,6%, в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%. Таким образом, темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012 года.

Данные Росстата за 2018 год значительно превысили прогнозы аналитиков - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост экономики на 1,7%.

Рост ВВП в прошлом году оказался и существенно выше официального прогноза правительства, который равнялся 1,8%, и прогноза ЦБ, который составлял 1,5-2,0%.

Рост на 2,3% также значительно превысил уже предварительную оценку Минэкономразвития, сделанную в конце января после выхода существенно пересмотренной статистики Росстата по строительному сектору - тогда министерство оценило рост ВВП РФ в 2018 году на 2,0%.

Росстат не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Очевидно, что после выхода новых данных по строительству существенно будут пересмотрены и опубликованные ранее поквартальные цифры по динамике ВВП за три квартала 2018 года.

Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110,0%.