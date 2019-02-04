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Арендатору кафе под Саратовом, где произошел взрыв, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Саратовской области предъявили обвинение арендатору кафе в Лысых Горах, где от взрыва пострадали более 20 человек, сообщается на сайте СК РФ в понедельник.

Обвинение предъявлено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Обвиняемая арестована.

Как сообщалось, 26 января в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысогорского ЖКХ. В кафе было 35 гостей и пять человек персонала. Юбиляр скончался в больнице, у него было более 80% ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

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