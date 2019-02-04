Власти Астраханской области проведут масштабную ревизию управляющих компаний

04.02.19 16:30

© РИА Новости. Максим Блинов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Астраханской области получают массовые жалобы на работу местных управляющих компаний, сообщили "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в понедельник.

"В Астраханской области необходимо провести ревизию управляющих компаний. Надо чистить этот рынок, создавать прецеденты по лишению лицензий", - привел представитель пресс-службы слова врио губернатора региона Сергея Морозова, Уточнив, что глава региона получает многочисленные обращения граждан с жалобами.

В частности, к нему от имени жильцов многоквартирного дома обратилась ветеран труда, жительница города Нариманов Александра Перевезенцева. Она рассказала, что жильцы дома на улице Астраханской, 3 более двадцати лет добивались ремонта протекающей крыши. В прошлом году кровлю перекрыли, но в подъезде и квартирах остались сильные потёки и плесень, ликвидировать которые управляющая компания отказалась. Женщина попросила главу региона помочь привести в порядок подъезд и фасад, поменять окна, отремонтировать подвал. С.Морозов дал соответствующие поручения руководству Наримановского района. В доме уже идут работы.

Также на личный прием к главе региона пришли жители дома N34 по ул. Хибинской в Астрахани. Они сообщили, что управляющая их домом компания начала спешный ремонт крыши только после жалоб жильцов в администрацию Астраханской области. Бездействие компании привело к тому, что из-за многочисленных течей в квартирах верхнего этажа образовалась плесень, отслаиваются обои и штукатурка. Во время одного из дождей в подъезде дома произошло замыкание в электрощитовой. Силами бригады аварийной службы возгорания удалось избежать.

Вместе с тем, попытки службы регионального жилнадзора лишить управляющие компании лицензий через суд часто остаются безуспешными: из 31 компании, к которой за последние несколько месяцев инспекция подала иски, лишены лицензий только три.

"С.Морозов назвал вопиющей ситуацию, сложившуюся на рынке управляющих компаний: их много, а толку от их работы мало, граждане платят деньги, а услуги не получают. Он дал поручение проработать вопрос создания в Астраханской области государственных управляющих компаний. Это даст возможность строже контролировать сферу ЖКХ", - сказал собеседник агентства.