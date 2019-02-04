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04.02.19 16:42
На карантин по ОРВИ и гриппу закрыта 21 школа Орла
Кроме того, в 12 школах занятия временно приостановлены в отдельных классах.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, регистрируются случаи гриппа А (Н3N2) и гриппа А (H1N1)2009.
В период с 21 по 27 января в области было зарегистрировано около 5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. При этом доля заболевших детей до 14 лет составила 57% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом. Умеренное превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости по области зарегистрировано среди всего населения (на 14,9%), детей в возрасте 7-14 лет (на 6,1%) и взрослого населения (на 29,2%).
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