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04.02.19 17:11
Туркластер "Каракольские озера" на Алтае до 2022 года получит из федбюджета 2,1 млрд рублей на инфраструктуру
Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера.
Так, в текущем году на эти цели регион получит 703,7 млн рублей субсидий на реализацию инвестиционного проекта, в 2020 году - 450 млн, в 2021 году - 955 млн. Господдержка будет представлена в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы.
В целом субсидии распределены на реализацию 24 проектов по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 22 субъектах РФ.
По данным местных СМИ, проект "Каракольские озера" предусматривает инвестиции в объеме 17 млрд рублей до 2026 года, на которые планируется построить автодорогу к озерам, провести электросети, создать горнолыжный комплекс и средства размещения для 1,5 тыс. человек.
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