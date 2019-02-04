Туркластер "Каракольские озера" на Алтае до 2022 года получит из федбюджета 2,1 млрд рублей на инфраструктуру

04.02.19 17:11

© РИА Новости. Фрейдберг

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Туристский кластер "Каракольские озера" в Республике Алтай до 2022 года получит из федерального бюджета 2 млрд 108,7 млн рублей, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления.

Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера.

Так, в текущем году на эти цели регион получит 703,7 млн рублей субсидий на реализацию инвестиционного проекта, в 2020 году - 450 млн, в 2021 году - 955 млн. Господдержка будет представлена в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы.

В целом субсидии распределены на реализацию 24 проектов по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 22 субъектах РФ.

По данным местных СМИ, проект "Каракольские озера" предусматривает инвестиции в объеме 17 млрд рублей до 2026 года, на которые планируется построить автодорогу к озерам, провести электросети, создать горнолыжный комплекс и средства размещения для 1,5 тыс. человек.