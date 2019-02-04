Крымский мост с мая 2018 г. пересекли более 3,7 млн транспортных средств

04.02.19 17:27

Фото инфоцентра "Крымский мост"

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 3,7 млн автомобилей и автобусов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Кубань - с момента открытия движения в середине мая прошлого года, сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом, в понедельник.

"В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,7 млн автомобилистов", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в январе 2019 года по Крымскому мосту проехали около 196,7 тыс. транспортных средств в обе стороны, из них 37,3 тыс. - грузовики.

"Среднесуточная интенсивность движения в январе составила около 6,3 тыс. транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление", - уточняет ФКУ Упрдор "Тамань".