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04.02.19 17:33
Минтранс РФ не будет предлагать продлить вычет по транспортному налогу на сумму платежей в "Платон"
"Мы говорили о том, что этот вычет (по транспортному налогу - ИФ) предоставляется на один год - мы свое слово держим", - сказал он.
Отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли продлеваться действие налогового вычета, министр сказал: "Мы предлагать его (продление - ИФ) не будем".
При этом министр не стал комментировать возможность индексации тарифа в системе.
Первоначально при запуске "Платона" тариф планировалось установить на уровне 3,73 руб. за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн руб., но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 руб. за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 г. тариф будет поднят до 3,06 руб. за 1 км, но позднее решение было пересмотрено - в итоге тариф был повышен до 1,9 руб. за 1 км. Власти также внедрили возможность постоплаты для пользователей системы и предоставили право вычета по транспортному налогу на сумму уплаченных в "Платон" сборов.
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