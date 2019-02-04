В медучреждениях Тульской области ограничили доступ посетителей из-за гриппа и ОРВИ

04.02.19 17:40

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 7,5 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Тульской области, рост заболеваемости за неделю составил 34%, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога, кроме взрослых, где порог превышен на 4%. В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости среди взрослого населения Управлением Роспотребнадзора введены ограничительные мероприятия на ряде объектов, включая государственные учреждения здравоохранения и образовательные учреждения, ограничен допуск посетителей в стационары, введено максимальное обслуживание больных на дому", - говорится в сообщении.

Кроме того, введен масочный режим, активизирована работа по проведению утренних фильтров в образовательных учреждениях, увеличена кратность влажных уборок в учреждениях с применением дезинфицирующих средств.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А.

Также по причине высокой заболеваемостью ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 34 классах 14 школ и в трех дошкольных учреждениях.