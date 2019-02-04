Каникулы в школах Карачаево-Черкесии начнутся досрочно из-за ситуации с ОРВИ

04.02.19 18:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Работу детских садов и школ приостановят в Карачаево-Черкесии с 5 февраля в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями.

"Минобрнауки Карачаево-Черкесии из-за осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовало муниципалитетам перенести каникулы на неделю раньше - на период с 5 по 15 февраля, а также приостановить на это же время работу детсадов. Мы рекомендовали, а окончательной решение будут принимать на местах", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

По ее словам, к настоящему времени в администрациях ряда муниципальных районов КЧР уже приняты соответствующие постановления.

Временная приостановка учебного процесса позволит избежать распространения вирусных респираторных инфекций на территории республики, отметила министр.

По словам И.Кравченко, в период досрочных каникул в школах и детсадах КЧР будет проведена санитарная обработка помещений и приняты другие необходимые меры профилактики.

Вместе с тем пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по КЧР Елена Покровская сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что в целом по республике на протяжении последних недель держится тенденция роста уровня заболеваемости, прирост за пятую неделю составил 55%. В целом по республике эпидемические пороги не превышены.

"В то же время в Черкесске среди детского населения наблюдается превышение эпидпорогов заболеваемости. В частности, среди школьников от 7 до 14 лет эпидпорог превышен на 63%, среди детей 3-6 лет - на 29%, среди детей 0-2 лет - на 17%", - сказала Е.Покровская.