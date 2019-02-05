Пять землетрясений магнитудой до 4,9 произошли за сутки в Сахалинской области

05.02.19 06:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи за сутки зарегистрировали пять землетрясений, произошедших на территории Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Четыре землетрясения произошли в акватории Тихого океана у берегов Курильских островов, а одно - на Сахалине", - сказал представитель сейсмостанции.

Он отметил, что магнитуда наиболее сильного из сейсмических событий составила 4,9.

"Ни одно из этих землетрясений на территории населенных пунктов региона не ощущалось", - подчеркнул собеседник агентства.