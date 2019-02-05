Премьера японской оперы "Юдзуру" пройдет в марте на Приморской сцене Мариинского театра

05.02.19 06:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В Большом зале Приморской сцены Мариинского театра впервые во Владивостоке 5 марта прозвучит опера крупнейшего японского композитора второй половины ХХ века Икума Дана "Юдзуру".

Как сообщает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, в полусценическом исполнении произведение представят артисты из Японии: солисты оперы, детский хор Сугинами и Филармонический оркестр Tokyo City под управлением дирижера Кэна Такасэки. Гастроли приурочены к Году Японии в России.

Главные партии в "Юдзуру" во Владивотсоке исполнят Мивако Ханда (Цу), Кэйро Охара (Ехе), Томохиро Тани (Ундзу), Сигэки Минэ (Суодо). Режиссер полусценической версии - Сигэтака Мацумото.

В основе сюжета "Юдзуру" - древнее сказание о девушке-журавушке Цу. Деревенский парень по имени Ехе спасает и выхаживает раненого журавля. Очарованная его добротой, птица принимает человеческий облик и становится его женой. Влюбленные живут счастливо и в достатке, так как у красавицы Цу есть волшебный талант: она ткет прекрасные ткани из журавлиных перьев. Но никто не должен видеть ее в ткацкой за работой. Это условие успешно выполняется, пока ЕхЕ не поддается уговорам алчных Соудо и Ундзу.