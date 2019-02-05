Делегация политиков и бизнесменов из Великобритании посетит Крым

05.02.19 06:37

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Делегация британских политиков, экспертов и предпринимателей в апреле 2019 года впервые за последние пять лет посетит Республику Крым, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", - пояснил изданию С.Аксенов.

По его словам, у Крыма огромный инвестиционный потенциал, и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

"Кроме того, на фоне антироссийской истерии и распространения некоторыми СМИ лживой информации о жизни на полуострове все больше людей хотят собственными глазами посмотреть на происходящее в республике", - подчеркнул глава региона.

Британская делегация станет участником юбилейного V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года. Как пояснил газете сопредседатель международной площадки Андрей Назаров, в прошлом году в Крым приезжал депутат Европейского парламента, представитель Либертарианской партии Билл Этридж, который сейчас и возглавит британскую делегацию.

"Несмотря на позицию официального Лондона, британский бизнес видит перспективы в сотрудничестве с крымскими предпринимателями. Как минимум в промышленном и строительном секторах экономики. Мы готовы продемонстрировать успехи республики за последние пять лет. Уверены, что это поможет обратить внимание Туманного Альбиона на ситуацию в Крыму и в какой-то мере станет первым шагом к сближению Лондона и Москвы", - отметил А.Назаров.