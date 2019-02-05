Делегация политиков и бизнесменов из Великобритании посетит Крым

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Делегация британских политиков, экспертов и предпринимателей в апреле 2019 года впервые за последние пять лет посетит Республику Крым, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", - пояснил изданию С.Аксенов.
По его словам, у Крыма огромный инвестиционный потенциал, и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.
"Кроме того, на фоне антироссийской истерии и распространения некоторыми СМИ лживой информации о жизни на полуострове все больше людей хотят собственными глазами посмотреть на происходящее в республике", - подчеркнул глава региона.
Британская делегация станет участником юбилейного V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года. Как пояснил газете сопредседатель международной площадки Андрей Назаров, в прошлом году в Крым приезжал депутат Европейского парламента, представитель Либертарианской партии Билл Этридж, который сейчас и возглавит британскую делегацию.
"Несмотря на позицию официального Лондона, британский бизнес видит перспективы в сотрудничестве с крымскими предпринимателями. Как минимум в промышленном и строительном секторах экономики. Мы готовы продемонстрировать успехи республики за последние пять лет. Уверены, что это поможет обратить внимание Туманного Альбиона на ситуацию в Крыму и в какой-то мере станет первым шагом к сближению Лондона и Москвы", - отметил А.Назаров.