Прожиточный минимум в Томской области в четвертом квартале снизился на 5,2%

05.02.19 06:45

© РИА Новости. Михаил Мордасов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Прожиточный минимум в Томской области в четвертом квартале 2018 года утвержден в размере 10,595 тыс. рублей на душу населения, следует из распоряжения губернатора, опубликованного на сайте администрации региона.

В третьем квартале 2018 года этот показатель составлял 11,179 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области снизился на 5,2%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11,175 тыс. рублей (снижение на 5%), для пенсионеров - 8,512 тыс. рублей (снижение на 4,6%), для детей - 10,828 тыс. рублей (снижение на 6,5%).

В администрации региона не пояснили причины такой динамики.

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.