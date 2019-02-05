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05.02.19 06:45
Прожиточный минимум в Томской области в четвертом квартале снизился на 5,2%
В третьем квартале 2018 года этот показатель составлял 11,179 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области снизился на 5,2%.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11,175 тыс. рублей (снижение на 5%), для пенсионеров - 8,512 тыс. рублей (снижение на 4,6%), для детей - 10,828 тыс. рублей (снижение на 6,5%).
В администрации региона не пояснили причины такой динамики.
Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.
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