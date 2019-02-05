BBC снимет в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья сериал о жизни диких животных зимой

05.02.19 07:12

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Съемочная группа британской телекомпании "БиБиСи" в Сихотэ-Алинском заповеднике приступила к съемкам материала для сериала о жизни диких животных, обитающих в суровых условиях.

Как сообщает пресс-служба заповедника, операторы телеканала снимают диких животных, типичных для уссурийской тайги. Сотрудники заповедника помогают им найти лучшие места для установки фотоловушек.

Съемки в Сихотэ-Алинском заповеднике будут проходить больше месяца и продолжатся в 2020 году.

В планах "БиБиСи" - создать большой проект, который расскажет о диких животных, обитающих в суровых условиях. Съемки планируется проводить в разных уголках мира, но только зимой.

По итогам работы должен получиться сериал, состоящий из 10 историй, связанных основной идеей. Пока все детали проекта исполнители держат в секрете. Фильм выйдет в прокат в 2021 году.

Оператор фильма Киран О‘Донован уже работал в Сихотэ-Алинском заповеднике, у него есть опыт съемки амурского тигра. У других операторов также серьезный опыт работы в дикой природе.

"Нас в некоторой степени шокирует отсутствие снега, ведь основная идея - снимать животных в условиях русской зимы. Мы надеемся на удачу, и пусть нам повезет снять тигра! Ведь в Европе и в Великобритании люди мало что о нем знают. Поэтому нам очень хочется получить хороший материал, чтобы показать диких животных в уссурийской тайге, включая и редкого тигра", - сообщил продюсер сериала Александр Ланчестер, слова которого цитирует пресс-служба.