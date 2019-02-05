Руководство приморского сафари-парка просит проверить законность передачи тигра Амура на Кубань

05.02.19 07:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность решения о передаче знаменитого тигра Амура в зоопарк Краснодарского края.

Соответствующее письмо размещено в пятницу на сайте парка. Также оно адресовано губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и в Росприроднадзор.

Руководитель Приморского сафари-парка в своем обращении утверждает, что некоммерческое партнерство "Парк тигров", куда собираются отправить Амура, "существует только на бумаге, его нет в действительности". В связи с этим, по его мнению, у организации нет условий, чтобы принять животное.

Он также отмечает, что есть рекомендация экспертов по сохранению и размножению амурского тигра о необходимости оставить Амура в Приморском сафари-парке. Копии документов размещены на сайте.

При этом, по данным директора приморского сафари-парка, "Парк тигров" не участвует в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра и перевод его туда будет означать его вывод из программы по сохранению тигра.